岸田即將退任首相　日本政局何去何從

8月14日，日本首相岸田文雄出席在東京首相官邸舉行的記者會。（圖源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，日本首相、執政黨自民黨總裁岸田文雄14日宣布將不參加9月舉行的該黨總裁選舉。這意味著選後他將不再擔任日本首相，自民黨新總裁將接任首相。



分析人士認為，岸田決定放棄參選，是因為自民黨“黑金”醜聞不斷發酵導致內閣支持率長期低迷，而他一直無力改變這一局面，引發黨內對未來大選前景的擔憂，從而失去黨內支持。未來自民黨內將圍繞總裁職位展開激烈爭奪，總裁選舉結果比以往更難預料，日本政治前景不確定性增加。



名為挽回信任



日本媒體14日上午突然報導岸田已決定放棄參選，岸田隨後於中午召開記者會宣布了這一消息。他說，必須在這次自民黨總裁選舉中向國民展示“自民黨將會改變”，而他自己退出競選是以“最容易理解”的方式展示這一點的“第一步”。



岸田提到必須向國民展示“自民黨將會改變”，是因為在他執政期間，自民黨接連曝出醜聞，特別是國會議員從黨內派閥獲取政治籌款派對券回扣並形成“黑金”，大大挫傷日本國民對本國政治的信任，也重創了岸田內閣和自民黨的支持率。“黑金”醜聞去年11月曝光後，岸田內閣支持率數度創下歷史新低，一直處在低於30%的“危險水域”內。



岸田在記者會上說，他因“政治和金錢”問題受到批評，而政治以國民信任為基礎，因此他以“向前推進改革”的強烈意願做出不再參選的“重大決斷”。

