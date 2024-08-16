中評關注：學者論中美關係地緣戰略形勢變局

南京大學國際關係學院院長朱鋒（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧 助力記者 馬一鳴）由中國社會科學院美國研究所舉辦的“中美關係與國際地緣戰略形勢的新變局”主題學術報告會13日在北京舉行，來自南京大學、中共中央黨校及中國社會科學院的專家學者就中美關係、地緣政治局勢等熱點展開深入討論。



南京大學國際關係學院院長朱鋒教授認為，在未來較長時間裡，中美關係難以出現實質性的改善，中美之間的戰略競爭已經不可避免，為此我們需要做好全方位的準備。他表示，中美戰略博弈是我們未來10年甚至20年面臨的最大戰略壓力和挑戰，雖然當前處於百年未有之大變局，國際權力力量的結構變化整體呈現“東升西降”態勢，但目前全球力量分配的特點仍然是“西強東弱”，對此我們一定要有清醒的認識，並在充分吸取美蘇冷戰經驗教訓的基礎上，根據中國的時代任務和戰略目標，更加深入全面的思考和應對。



朱鋒指出，美國從霸權霸凌霸道的利益觀和“美國優越論”為中心的世界觀出發，強加給中國的戰略競爭局面，已經使得中國周邊的國際地緣戰略形勢出現了4個非常明確的新特點。第一個特點就是地緣戰略環境惡化的同時，地緣經濟環境也在不斷的明顯惡化。以往相互開放，商品、人員可以自由流動往來，但現在經貿關係已經被美國式的安全與政治利益所主導；為以市場競爭為導向、生產要素自由流動為主體的全球化時代已經基本終結。

