西安：持續開展家庭家教家風建設活動

中評社北京8月15日電／據中央紀委國家監委網站，“沉浸在劇情中，我們仿佛也成了劇中人物的一員，感受到了良好家風對於個人成長的重要作用。”日前，在“新風潤家 育美有你”優秀劇目首場展演活動啟動儀式上，話劇《家風》的精彩上演為現場觀眾帶來沉浸式“家風教育”的全新體驗。



這是西安市紀委監委聯合市婦聯、市委文明辦、市直機關工委共同推進家風建設的一個縮影。西安市紀委監委將家風建設作為黨員幹部的必修課和全面從嚴治黨的重要抓手，守正創新、多措並舉，持續開展家庭家教家風建設活動，推動形成廉榮貪恥的濃厚氛圍。



發揮與宣傳、文明辦、組織、教育等方面的會商機製作用，深化實施“清風•家工程”，常態化尋找“最美家庭”，積極推進移風易俗，策劃開展“崇廉尚德•好家風潤西安”系列活動等形式多樣的家風活動，引導廣大黨員幹部感悟紅色家風的傳承，營造深厚的崇廉尚德社會氛圍。各部門協同發力、創新探索，唱響家風建設“好聲音”，推動新時代廉潔家風建設向縱深發展。



一場場精彩的活動、一幅幅廉潔家風書法作品、一個個感人的家風故事、一部部家風微視頻……依托豐富的文化資源，西安市紀委監委挖掘本地家規家訓文化資源、優良家風故事，精心打造和推廣《家風》等大型廉政話劇，引導全體市民立家規、嚴家教、正家風。從廉潔文化主題地鐵專列，到“清風古城號”公交專線，流動的“清廉文化課堂”讓黨員幹部在潛移默化中接受廉潔文化的浸潤和洗禮。



“家庭是黨員幹部的溫馨港灣，也是黨員幹部拒腐防變的重要防線。”西安市紀委監委堅持正面引導與反面警示相結合，在各項警示教育活動之中積極引入家風內容，用好用活警示教育基地、家風館等陣地資源，引導黨員幹部廉潔修身、廉潔齊家，營造崇廉尚德的新風正氣。