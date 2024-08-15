“兩山論”是中國的，也是世界的

中評社北京8月15日電／據新華社報導，2023年8月15日，習近平主席在首個全國生態日之際作出重要指示強調，“做綠水青山就是金山銀山理念的積極傳播者和模範踐行者”，“為共建清潔美麗世界作出更大貢獻”。



近日，中共中央、國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署，提出要“牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，將綠色轉型的要求融入經濟社會發展全局”，同時中國要“參與引領全球綠色轉型進程”。



中國的生態文明建設成就舉世矚目，並為全球可持續發展帶來新的啟示。中國共建清潔美麗世界的理念和實踐得到國際社會高度肯定，為人類綠色發展事業注入更多寶貴動力。



統籌經濟生態建設 為全球綠色發展提供借鑒



酷夏中，內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣境內極度缺水的烏蘭布和沙漠裡，一排排光伏板整齊排列。光伏板吸收大量陽光，不僅可以輸出“綠色電力”，還能在板下為梭梭等沙生植物提供更適宜的生長空間。梭梭能發揮固沙之用，還能接種肉蓯蓉，助力發展中藥材種植產業。荒漠化治理、綠色能源、農業創收，就這樣結合在一起，形成一條“光伏發電＋生態治理”的綠色轉型鏈條。



近年來，像這樣令人眼前一亮的中國綠色轉型方案，不僅在國際舞台上獲得認可，也頻頻吸引海外人士前來取經。塞罕壩林場建設者、浙江省“千村示範、萬村整治”工程、“螞蟻森林”項目和“藍色循環”模式，先後獲得聯合國最高環境榮譽“地球衛士獎”。



“綠水青山就是金山銀山”，曾為塞罕壩林場建設者頒發“地球衛士獎”的聯合國前副秘書長、聯合國環境規劃署前執行主任埃裡克·索爾海姆多次引用習近平主席的話，向國際社會介紹中國綠色發展經驗。索爾海姆對中國統籌協調生態治理和經濟發展的綠色轉型之路尤為讚賞。在他看來，“中國已經成為全球綠色轉型不可或缺的中堅力量”。



保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。“習近平主席一直強調促進人與自然和諧共生的重要性”，美國國家人文科學院院士、美國中美後現代發展研究院創院院長小約翰·柯布認為，許多西方人將經濟發展和環境保護視為尖銳對立的兩面，而中國著力於將二者協調推進，對生態文明建設懷有“堅定決心”，這其中蘊含著“大智慧”，對世界其他國家的綠色發展有著很好的借鑒意義。

