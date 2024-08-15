通脹回落進一步強化美聯儲降息預期

中評社北京8月15日電／據新華社報導，美國勞工部14日公布的數據顯示，美國通貨膨脹進一步放緩。不少分析人士表示，這意味著美國聯邦儲備委員會9月降低聯邦基準利率的預期得到進一步強化，市場期待已久的降息周期或將啟動。



最新數據顯示，今年7月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.9%，漲幅較6月收窄0.1個百分點，顯示出通脹繼續放緩的跡象，但仍高於美聯儲設定的2%長期通脹目標。



數據公布後，一些美國財經媒體在報導中以“鎖定降息”作為標題，認定美聯儲將在9月開始降息。



市場研究機構凱投宏觀首席美國經濟學家保羅·阿什沃思認為，最新數據為美聯儲降息25個基點提供了更多證據。投資機構坎伯蘭顧問公司首席美國經濟學家戴維·貝爾森表示，通脹走低能夠支撐美聯儲的降息決定，但通脹回落速度正在變慢。



此前，由於美國7月非農就業數據疲軟，有分析人士提出，美聯儲或將在9月擴大降息幅度，從市場普遍預期的25個基點擴大到50個基點。不過，隨著更多宏觀數據公布，這種擴大降息幅度的預期正在整體降溫。



信安環球投資公司首席策略師西瑪·沙阿認為，最新通脹數據消除了美聯儲9月降息的障礙，不過也顯示一次性降息50個基點的迫切性有限。咨詢機構亞德尼研究公司總裁兼首席投資策略師愛德華·亞德尼預計，美聯儲對抗高通脹接近尾聲，年內將實施幅度為25個基點的降息。