中評現場：新黨參訪團參觀比亞迪　為科技點贊

吳成典試乘比亞迪汽車並竪起大拇指點贊（中評社 海涵攝） 中評社西安8月16日電（記者 海涵）參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周的新黨參訪團於8月14日下午來到西安比亞迪新能源汽車產業園參觀，瞭解大陸新能源汽車生產情況。



據介紹，比亞迪2003年在西安高新區發展至今，從汽車開始，逐步完成了乘用車、電子、汽車金融、軌道交通、動力電池等產業布局，成為比亞迪除深圳總部外產業最全面的基地。截止2024年第一季度，累計納稅316億，固投663億，工業產值超7300億，解決就業超11萬人。西安比亞迪主要有四個工業園區，分別是比亞迪高新工業園區、比亞迪草堂工業園區、比亞迪集賢工業園區、比亞迪龐關工業園區。



參訪團一行到訪的是比亞迪高新工業園區，這裡主要聚焦研發、新能源汽車關鍵零部件、電子等生產，是比亞迪首個汽車生產基地。



新黨主席吳成典一行在比亞迪工作人員的指引下依次參觀了焊接工廠和組裝工廠。在工廠中，看到機器人自動焊接操作以及自動組裝操作，參訪團成員贊嘆不已，稱“這極大提高了生產效率”。



隨後，吳成典一行還觀看了仰望U8的原地掉頭和應急浮水等場景功能，更是親自了試乘仰望U8，並竪起大拇指點贊。



吳成典告訴中評社記者，原地掉頭和應急浮水功能都需要很強大的技術支持；此外，也能看到，比亞迪汽車的流線型設計也很棒；更重要的是，其電池技術在世界範圍內也是領先的。“這非常了不起，很不簡單，我要給它點個大拇指！”



吳成典是學習電化學的，他對於鋰電池的構成元素十分瞭解。他說，美日等國家對於中國人發展鋰電池是有顧慮的，原因就在於中國的鋰礦資源十分豐富。他呼籲，我們一定要珍惜資源。



吳成典還說，台灣一旦開放車輛進口，所有人都會買比亞迪，因為它又省錢又好用，沒有不買的理由。吳成典說，台灣很小，汽車工業一直處於保護之中。“其實這是不好的，在自由市場中，老百姓才能買到更好、更便宜的車。”



吳成典表示，汽車產業是綜合性工業，涵蓋機械、電子等方方面面，比如，光西安比亞迪就有10多萬員工，不同背景、不同專長的人才都是汽車產業所需要的，其中的科技元素十分多元。由此可見，西安是一個很重要的科技重鎮。西安的科技能進步到現在這種程度，在中國、世界處於領先，殊為不易。“我也覺得與有榮焉，也非常鼓勵台灣年輕人來‘逐鹿中原’。”



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。

