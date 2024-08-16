吳成典觀法門寺　有感和平統一是不二法門

參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周的部分參訪團於8月15日上午參觀了位於陝西省寶雞市扶風縣的法門寺（中評社 海涵攝） 中評社西安8月16日電（記者 海涵）參加“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周的部分參訪團於8月15日上午參觀了位於陝西省寶雞市扶風縣的法門寺，感受千年古刹的文化與智慧。



法門寺始建於東漢末年桓靈年間，距今約有1700多年歷史，有“關中塔廟始祖”之稱，唐高祖時改名“法門寺”。法門寺因安置釋迦牟尼佛指骨舍利而成為舉國仰望的佛教聖地，法門寺佛塔被譽為“護國真身寶塔”。



新黨主席吳成典、台灣孫文學校總校長張亞中一行依次參觀了法門寺合十舍利塔、大雄寶殿、法門寺博物館、珍寶閣等地。



據瞭解，法門寺合十舍利塔始建於2004年，由台灣著名建築設計大師李祖原策劃設計。塔高148米，呈雙手合十狀，中間有安放佛指舍利的寶塔型建築，塔內供奉著舉世聞名的佛祖釋迦牟尼真身舍利。



參訪團一行在法門寺方丈釋寬嚴的帶領下瞻仰並參拜了安奉在合十舍利塔內的佛指舍利，在祭拜時，釋寬嚴高聲許願：“風調雨順，國泰民安，兩岸和合，同心同德，文化繁榮，共享盛世。”



釋寬嚴向眾人解釋說，之所以要“合十”，是因為中國古人常講“合之則雙美，拆之則兩傷。”吳成典聽聞表示，“講得非常好，所以合在一起才是最好的。”



釋寬嚴還向參訪人員介紹了即將申請吉尼斯紀錄的巨型《心經》。他說，中國佛教一定是在中華民族和中華文化的浸潤幫助下成長起來的。世界眾多文化中，得以傳承到今天的衹有源遠流長的中華文化。5000年來我們中華民族繁榮昌盛、同心同德、風雨同舟，靠的就是中華文化的傳承和中華民族的強大。衹有在中華民族和中華文化的強有力引領下，我們才能更好走向世界舞台中央，向世界用不同語言講好中華文化。



在參觀中，釋寬嚴談到“不二法門”。吳成典對此深有感觸，他說，兩岸和平統一就是“不二法門”。佛教可以在一定程度上化解兩岸認知上的差距。我們兩岸拜的都是一個佛，佛指引了一條康莊大道——“不二法門”，我們要虔誠接受這樣的指引，要把佛法的精髓內涵發揮出來，將兩岸的和平工作向“不二法門”方向引導。



“您講得真好，給您點贊、給新黨點贊，”釋寬嚴贊嘆道，“不二”就是和合統一，是一種血濃於水的親情。兩岸本身就是一體，和平統一要靠兩岸的親情智慧。



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。

