AI揭秘：樊振東的球秒飛19米　轉146圈

中評社香港8月15日電／巴黎奧運會期間，乒乓球是最受國人關注的項目之一。比賽中，誰打出的球轉速最大？誰發的球種類最多？誰的球速度最快？一家中國團隊提供的奧運會乒乓球轉播AI技術回答了上述問題。



這是奧運會歷史上首次將AI技術應用於乒乓球的國際公共信號製作，比賽中的很多細節都能被逐一還原。通過電視畫面與AI技術，觀眾驚喜地發現，直徑僅40毫米的乒乓球，其軌跡、落點、旋轉方向都能清晰呈現。



新華社報導，最大轉速出現在乒乓球男團決賽第一場雙打，瑞典人卡爾伯格打出的一記球，達到了每秒146.6轉；其次是男單決賽，樊振東打出的一記球，達到了每秒146.48轉。



“這是本屆奧運會每秒146轉‘唯二’的兩個球，簡單來說，兩人都讓球在一秒內旋轉了146圈，全是扣殺的制勝球，高於男選手平均轉速的每秒66.7轉。”巴黎奧運會乒乓球轉播AI團隊負責人、來自上海東方傳媒技術有限公司的顧禮華說。



球速最快的是樊振東。在男團決賽第二場單打對陣莫雷高德時，“小胖”打出了讓球每秒飛行19.3864米的最快速度。此外，王楚欽也打出過每秒17米的球速。



“本屆奧運會，男選手平均球速是每秒7.1米，只要超過每秒10米，說明這個球速已經很快了，如果對方還能接到，證明對手的反應相當快。”顧禮華說。



從AI數據看，朝鮮混雙組合李正植/金琴英是本屆奧運會“發球變化最多的選手”。“朝鮮組合能拿混雙銀牌，真的是靠實力，兩個人旋轉變化特別多，發球各有絕招，再加上他們很少參加國際比賽，讓很多組合都不適應他們的球路，可以看出，倆人為了奧運會做了精心備戰。”顧禮華說。



“AI技術能夠測量一些小的目標、高速的目標，測量下來後，放到運動場景中，加上AR（增強現實）可視化，就呈現出了這個效果。”顧禮華介紹，為了本次奧運會，團隊用時一年半研製了這套“InnoMotion體育賽事AI產品”，開賽前，就在乒乓球館內安裝了視覺傳感攝像頭，專門捕捉AI需要的信號。



“我們通過數據采集和虛擬化呈現，能夠實時追蹤、分析乒乓球的軌跡、落點、速度、轉速、轉向等參數，並通過3D動畫、MR等技術，提供AI技戰術分析，就像賽場轉播的‘第二解說員’。”八屆奧運轉播親歷者、巴黎奧運會乒乓球轉播AI團隊數據應用專家白李說，“這些全新的數據，不僅提升了觀眾觀賽體驗，也豐富了國際公共信號的製作手段，給各國和地區的解說員、文字記者一個全新角度，去解說和記錄比賽。”



“未來，這套系統可以實現VAR（視頻助理裁判）功能，乒乓球比賽中的擦邊、擦網，包括發球違例，都能通過該系統精準判別、可視化呈現。”白李說，“觀眾不僅能欣賞直播的精彩畫面，還能看到關鍵數據回放，既能看夠熱鬧，也能看懂門道。”



負責巴黎奧運乒乓球轉播的奧林匹克轉播服務公司（OBS）制片人王海威認為，這項技術為乒乓球的電視轉播建立了全新標準，“多年來，攝像機鏡頭和傳統電視技術，已無法呈現當下乒乓球的技術故事。如今用上AI數據，既體現了乒乓球在中國被關注和被解讀的深度，也體現了中國公司在人工智能領域的效率和戰力。”