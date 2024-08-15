7月份中國國民經濟運行總體平穩、穩中有進

中評社香港8月15日電／中國國家統計局15日發佈的數據顯示，今年7月份，生產需求繼續恢復，就業物價總體穩定，新動能繼續培育壯大，高質量發展扎實推進，國民經濟運行總體平穩、穩中有進。



新華社報導，工業保持較快增長，服務業持續恢復。7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.1%，比上月回落0.2個百分點；環比增長0.35%。全國服務業生產指數同比增長4.8%，比上月加快0.1個百分點。



市場銷售增速回升，固定資產投資規模擴大。7月份，社會消費品零售總額37757億元，同比增長2.7%，比上月加快0.7個百分點；環比增長0.35%。前7個月，全國固定資產投資（不含農戶）287611億元，同比增長3.6%，比1至6月份回落0.3個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8%。



貨物進出口較快增長，貿易結構繼續優化。7月份，貨物進出口總額36758億元，同比增長6.5%，比上月加快0.7個百分點。其中，出口21389億元，增長6.5%；進口15369億元，增長6.6%。進出口相抵，貿易順差6019億元。



就業形勢總體穩定，居民消費價格溫和回升。1至7月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.2個百分點。7月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月上升0.2個百分點，比上年同月下降0.1個百分點。7月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；環比上漲0.5%。



“總的來看，7月份，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進。但也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。”國家統計局新聞發言人劉愛華在當日舉行的國新辦發佈會上說。



劉愛華表示，下階段，要因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，落實落細各項政策舉措，鞏固經濟持續回升向好基礎。