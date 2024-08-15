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央行將在香港發行450億元人民幣央行票據
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2024-08-15 15:51:32
中評社香港8月15日電／香港金融管理局（金管局）15日宣布，中國人民銀行將通過金管局的債務工具中央結算系統發行人民幣央行票據，分為3個月期和1年期。
新華社報導，金管局介紹，總值人民幣300億元的3個月期人民幣央行票據於2024年11月22日到期付息。總值人民幣150億元的1年期人民幣央行票據到期日為2025年8月23日，於2025年2月23日和2025年8月23日各付息一次。
這兩個系列的央行票據將於2024年8月21日進行投標，8月23日交收。
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