中評社香港8月15日電／西沙群島擁有中國最大的綠海龜產卵場。記者從海南省三沙市海洋保護區管理局獲悉，截至8月14日，西沙群島今年共發現海龜蛋巢115窩，其中在七連嶼的北島發現20窩。



今年北島的第一窩海龜蛋巢來得比往年晚一些。6月13日早晨巡護沙灘時，黃程終於發現了海龜爬行和蛋坑痕跡。



“今年第一隻到北島上岸的海龜昨晚產卵了!”他第一時間拍攝視頻分享給退休在家的父親黃宏波。



“也許她還是小海龜的時候，是我父親目送她遊進大海。當她成為媽媽回來時，輪到我歡迎她回家了。”1997年，15歲的黃程隨父親上島，如今他已是三沙市北島社區居委會主任，繼續堅持父親至今念念不忘的一件事——保護海龜。



新華社報導，黃宏波與海龜的羈絆長達56年。他們兩代人接力守護北島，守護這片生命之海的故事是人們保護南海海洋生態的一個縮影。



上個世紀80年代以來，由於長期的濫捕濫殺、非法貿易、過度開發以及海洋污染等人為因素和氣候變化的威脅，全球海龜種群數量和分佈範圍均銳減。中國2021年調整後的《國家重點保護野生動物名錄》，將分佈在中國的5種海龜全部升為國家一級重點保護野生動物。



西沙群島是綠海龜重要的分佈區，中國海龜種群資源的90%分佈在南海地區，其中綠海龜數量佔所有海龜種群數量的80%以上。



對科研人員來說，能到西沙實地開展海龜的研究和保護工作，這一切始於2012年三沙市成立，三沙市北島海龜保護中心前身——北島海龜保護站于2015年成立。除了日常維護島嶼設施和處理社區工作，科研人員和巡護員還需要協助巡邏島礁、植樹、清理海洋垃圾、餵養獲救的海龜等。



“上島才發現，島上漁民都是海龜‘土專家’。我每天跟著漁民們討教海龜的生活習性，跟著漁民看海龜產卵。”海南師範大學海龜研究人員張婷說。



“土專家”的各种經驗豐富了她的海龜知識，讓她更加專注于海龜研究，還發表了數篇學術論文。



在討教的同時，張婷也不忘帶來專門藥物，教會漁民科學救助受傷的海龜，向漁民普及保護海洋和海龜的重要性，告訴漁民如何在捕魚作業時不誤傷海龜等。