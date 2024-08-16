國新辦發布會：7月份國民經濟運行穩中有進

國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人邢慧娜：女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們進行經濟數據的例行發布，我們邀請到國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華女士，請她向大家介紹2024年7月國民經濟運行情況，並回答大家關心的問題。現在，請劉愛華女士介紹情況。



國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華：謝謝主持人，我向大家通報一下7月份國民經濟運行的基本情況。



7月份，國民經濟運行總體平穩，穩中有進。



7月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加強宏觀調控，有效應對風險挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，生產需求繼續恢復，就業物價總體穩定，新動能繼續培育壯大，高質量發展扎實推進。



一、工業保持較快增長，裝備製造業和高技術製造業增長加快



7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.1%，比上月回落0.2個百分點；環比增長0.35%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長4.6%，製造業增長5.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.0%。裝備製造業增加值增長7.3%，高技術製造業增加值增長10.0%，分別比上月加快0.4和1.2個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.5%；股份制企業增長5.4%，外商及港澳台投資企業增長4.2%；私營企業增長5.2%。分產品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量同比分別增長27.8%、26.9%、25.3%。1－7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.9%。7月份，製造業採購經理指數為49.4%，企業生產經營活動預期指數為53.1%。1－6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額35110億元，同比增長3.5%。