國家統計局答中評：經濟發展長期向好不會變

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。在回答中評社記者提問時劉愛華表示，從7月份主要指標數據看，經濟運行總體平穩、穩中有進，總體延續了回升向好的發展態勢。展望下階段，既要增強風險意識和底線思維，採取有力措施，積極應對風險挑戰，又要保持戰略定力，堅定發展信心，看到我國經濟發展仍是有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。



中評社記者提問道，就2024年7月份國民經濟運行情況來看，統計局對未來的經濟走勢有何預測和展望？



劉愛華表示，從7月份主要指標數據看，經濟運行總體平穩、穩中有進，總體延續了回升向好的發展態勢。但也要看到，經濟運行面臨一些新的困難和挑戰，外部環境更趨變亂交織，不穩定不確定因素明顯增多；國內有效需求不足，新舊動能轉換陣痛顯現，不同領域之間發展出現分化，還有高溫、暴雨、洪澇等短期因素也對經濟運行產生了一定的擾動。



展望下階段，既要增強風險意識和底線思維，採取有力措施，積極應對風險挑戰，又要保持戰略定力，堅定發展信心，看到我國經濟發展仍是有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。



從生產端看，新動能日益成為經濟增長的新引擎。今年以來，傳統產業的轉型升級穩步推進，高端製造、數字經濟、新能源等新興產業快速發展，產業高端化、智能化、綠色化步伐穩健，新質生產力加快形成，產業提質升級為經濟發展增添了新動力和新優勢，進一步拓展了發展空間。1－7月份，規模以上高技術製造業、裝備製造業增加值占比同比分別提高0.6和0.9個百分點；虛擬現實設備、新能源汽車等智能綠色產品都保持兩位數以上增長。產品競爭力提升也在帶動外貿增量提質，前七個月我國機電產品出口額占比達到59%，同比提高0.9個百分點，自動數據處理設備及其零部件、集成電路、船舶等產品出口都實現快速增長。經濟新的增長點逐步形成，有利於增強經濟上行動力。