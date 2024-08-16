國家統計局：物價水平仍將保持基本平穩

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。劉愛華在回答記者提問時表示，7月份，受消費需求持續恢復、部分地區高溫降雨天氣等因素影響，CPI環比由降轉漲，同比漲幅也有所擴大。從綜合食品、工業消費品和服務這三個分類走勢看，下階段價格水平仍將保持基本平穩。



有記者提問道，7月份全國居民消費價格同比上漲了0.5%，1－7月份比上年同期上漲了0.2%。請問國家統計局如何看待當前的物價水平，對下一階段走勢如何研判？



劉愛華表示，7月份，受消費需求持續恢復、部分地區高溫降雨天氣等因素影響，CPI環比由降轉漲，同比漲幅也有所擴大。具體從環比和同比兩個方面看。



首先從環比看，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.5%。從結構上看，食品和非食品價格都是由降轉漲的。其中，食品價格是由上月下降0.6%轉為上漲1.2%，影響CPI環比上漲約0.21個百分點。其中，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜價格上漲9.3%，雞蛋價格上漲4.4%。非食品方面，受到暑期出游需求比較旺、相關服務價格上漲的影響，非食品價格環比由上月下降0.2%轉為上漲0.4%，影響CPI環比上漲約0.3個百分點。從非食品內部看，7月份，飛機票價格環比上漲22.1%，旅遊價格環比上漲9.4%，賓館住宿價格環比上漲5.8%，漲幅都高於近十年同期平均水平。



從同比看，CPI上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格由上月下降2.1%轉為持平。在食品中，豬肉價格上漲20.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點；鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降7.3%和4.4%轉為上漲3.3%和0.8%；鮮果、食用油、牛肉和羊肉價格降幅在4.1%—12.9%之間，降幅都有所收窄。從非食品看，非食品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。在非食品中，受上年同期對比基數走高的影響，服務價格上漲0.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中旅遊和交通工具租賃費價格分別上漲3.1%和0.8%，飛機票價格下降9.8%，賓館住宿價格下降2.6%。總體上看，服務價格同比上漲0.6%，工業消費品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。



總體上看，7月份CPI呈現低位溫和回升態勢。下階段，高溫多雨等季節性因素對鮮菜等食品價格都會有一定的上行推力，但是考慮到應季果蔬供應總體充足，目前處於大量上市階段，食品價格總體將保持平穩；工業消費品方面，市場供應總體充足，有利於工業消費品價格總體穩定；服務方面，暑期出行需求增加帶動服務價格上漲，但是由於上年同期對比基數比較高，所以服務價格同比漲幅或相對有限。綜合食品、工業消費品和服務這三個分類走勢看，下階段價格水平仍將保持基本平穩。