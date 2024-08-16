國家統計局：今年以來就業形勢保持總體穩定

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。劉愛華在回答記者提問時表示，就業是民生之本。黨中央、國務院高度重視穩就業工作，各地區各部門不斷完善就業創業政策，健全就業公共服務體系，多渠道拓展就業空間，突出抓好高校畢業生等青年就業創業，統籌推進其他重點群體就業，從7月份數據看，今年以來就業形勢保持了總體穩定的態勢。下階段，要堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重，付出更大努力促進高質量充分就業。



有記者提問道，針對7月份發布的就業數據，請問發言人如何評價當前我們的就業市場表現？未來有哪些政策舉措或者建議可以進一步推進我們高質量充分就業的實現？謝謝。



劉愛華表示，就業是民生之本。黨中央、國務院高度重視穩就業工作，各地區各部門不斷完善就業創業政策，健全就業公共服務體系，多渠道拓展就業空間，突出抓好高校畢業生等青年就業創業，統籌推進其他重點群體就業，從7月份數據看，今年以來就業形勢保持了總體穩定的態勢。



首先，城鎮調查失業率季節性上升。7月份，全國城鎮調查失業率5.2%，比上月上升0.2個百分點，但比上年同期低0.1個百分點。全國城鎮調查失業率比上個月上升，主要是由於進入傳統畢業季，高校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。從31個大城市城鎮調查失業率來看，7月份為5.3%，比上月上升0.4個百分點，這是因為高校畢業生集中離校在大城市表現更加突出；但31個大城市城鎮調查失業率比上年同期仍低0.1個百分點。



另外，農民工就業保持基本穩定。7月份，外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率為4.9%，比上月上升0.2個百分點，低於全國城鎮調查失業率0.3個百分點。



隨著各項政策效應繼續釋放，經濟持續回升向好、新質生產力加快發展催生就業新崗位，就業形勢有望繼續保持總體平穩。但同時也要看到，就業總量壓力依然存在，就業難、招工難並存的結構性矛盾仍然比較突出，部分行業和重點群體的就業仍然承壓。下階段，要堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重，付出更大努力促進高質量充分就業。