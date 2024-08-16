國家統計局：7月份貨物進出口實現質升量增

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。劉愛華在回答記者提問時表示，7月份，在外部環境不穩定不確定因素增多的背景下，進出口實現了質升量增，這是來之不易的。下階段，儘管國際環境深刻變化，貿易保護主義抬頭，外部不確定因素較多，但我國擁有超大規模市場優勢，具有產業體系完備、創新性強的供給優勢，在高水平對外開放政策引領下外貿主體活力足、增長韌性強的優勢不斷顯現，外貿韌性和競爭力不斷鞏固增強，將為鞏固和增強經濟回升向好態勢發揮積極作用。



有記者提問道，今年前7個月貨物進出口均有增長，但全球市場增長動力仍然較慢，外貿需求疲軟，請問如何展望下半年我國出口走勢？



劉愛華表示，7月份，在外部環境不穩定不確定因素增多的背景下，進出口實現了質升量增，這是來之不易的。7月份貨物進出口總額同比增長6.5%，比上個月加快0.7個百分點。其中出口增長6.5%，進口增長6.6%，都保持較快增長。更加難能可貴的是貿易結構升級優化。1－7月份，機電產品出口額占出口總額比重同比提高0.9個百分點；民營企業進出口額占進出口總額的比重為55.1%，提高2.3個百分點。



重點產品出口優勢繼續得到鞏固。1－7月份，自動數據處理設備及其零部件出口額同比增長11.6%，家用電器出口額增長18.1%，集成電路出口額增長25.8%，船舶出口額增長84.4%。



對主要貿易夥伴進出口形勢向好。1－7月份，我國對共建“一帶一路”國家的進出口額同比增長7.1%；其中對東盟增長10.5%，對美國、韓國進出口額分別增長4.1%和8.0%，增速都有所加快；對歐盟的進出口額同比由降轉增。



下階段，儘管國際環境深刻變化，貿易保護主義抬頭，外部不確定因素較多，但我國擁有超大規模市場優勢，具有產業體系完備、創新性強的供給優勢，在高水平對外開放政策引領下外貿主體活力足、增長韌性強的優勢不斷顯現，外貿韌性和競爭力不斷鞏固增強，將為鞏固和增強經濟回升向好態勢發揮積極作用。

