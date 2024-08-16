國家統計局：7月份消費需求延續恢復態勢

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月16日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2024年7月份國民經濟運行情況，並答記者問。劉愛華在回答記者提問時表示，7月份，隨著各項擴內需、促消費政策發力顯效，消費需求延續恢復態勢。近期召開的中央政治局會議圍繞促消費作出具體部署，強調要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，特別是直接向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金，加力支持地方實施消費品以舊換新。隨著增加居民收入、增強消費能力和意願各項政策的貫徹落實，消費市場恢復的基礎將進一步得到鞏固。



有記者提問道，7月份消費數據顯示哪些較長久的亮點和壓力？如何看待7月份的服務業消費？對消費整體趨勢有何展望？



劉愛華表示，7月份，隨著各項擴內需、促消費政策發力顯效，消費需求延續恢復態勢，當月社會消費品零售總額同比增長2.7%，比6月份加快0.7個百分點；環比增長0.35%，上個月為下降0.1%。



在消費領域，亮點主要有四個方面：



一是商品零售有所加快。7月份，商品零售額同比增長2.7%，增速比6月份加快1.2個百分點。在限額以上單位18個商品類別中，10類商品零售額同比增速回升。其中基本生活類商品銷售穩定增長，糧油、食品類銷售同比增長9.9%，飲料類增長6.1%。



二是服務消費保持較快增長。1－7月累計，服務零售額同比增長7.2%，增速高於同期商品零售額4.1個百分點。在暑期旅遊旺季帶動下，交通出行服務類、旅遊咨詢租賃服務類、文體休閑服務類消費增長較快。國鐵集團數據顯示，今年1－7月份，全國鐵路發送旅客達到25億人次，旅客周轉量達到9455億人公里，同比分別增長15.7%和10.6%，均創歷史同期的新高。