快評：朱立倫喊“親美”　別忘了“九二共識”

中評社快評／國民黨主席朱立倫又再訪美，行前與抵埗之後不斷重申“親美”。朱立倫說，“親美、友日、和中”是國民黨的重要外交路線，國民黨一定能讓美方深刻感受到國民黨的“親美”立場。



朱立倫不斷重申“親美”，似乎很怕美國與外界不相信。對於維護台海和平的定海神針“九二共識”，朱立倫已很久不再提了。回溯朱立倫本人最近一次公開提到“九二共識”一詞的時間，已不太可考。



朱立倫上一次訪美是2022年6月，當時國民黨內走“親美路線”與“疑美路線”之爭仍在，朱立倫在美國說，國民黨從來就是“親美路線”，“我們要讓美國朋友知道，在台灣包括國民黨、民進黨都是‘親美’路線，只是處理兩岸問題上的態度立場不同。”



朱立倫15日深夜從台灣乘機赴美訪問，主要參加兩項活動，一是出席在舊金山舉行的國民黨全美黨務幹部研習會，另一是到休斯敦參加全美同鄉聯誼會的活動。國民黨即將於明年舉行黨主席改選，有分析認為朱立倫此行可能是競選連任的起手式之一。



針對朱立倫上一次訪美時發表的言論，大陸方面當時的回應是：兩岸的事是“家里事、不需假手外人”，“九二共識”不容任意扭曲。這一次，大陸同樣關注朱立倫訪美之行，關注其言論。朱立倫不斷重申“親美”的時候，別忘了影響最大、決定兩岸前途命運的，仍然是“九二共識”。