韓國史上首次分派舉行光復節慶祝儀式

中評社香港8月15日電／韓聯社報導，韓國政府15日主辦祖國光復79週年慶祝儀式，但獨立紀念館館長人事任命引發爭議，導致光復會等部分抗日獨立運動團體以及在野陣營缺席慶祝儀式，而單獨舉辦活動紀念光復節。



韓國各界一直以來都不分政治理念和派別共襄光復節慶祝儀式，分派慶祝光復在祖國解放以來尚屬首次。



政府當天在首爾世宗文化會館舉行光復節慶祝儀式，抗日英雄遺屬、駐韓外交使節團、社會各界代表和學生等共2000余人出席。政界方面，來自執政黨國民力量的50余人出席，包括黨首韓東勳、黨鞭秋慶鎬等，而來自在野黨的衹有改革新黨黨首許垠娥一人。



總統尹錫悅當天在致辭時表示，從當年國家主權被侵犯到今天，韓國國民書寫了偉大的歷史。而貫穿這一偉大征程的根本價值就是自由，祖國光復是向著自由鬥爭的成果。他還說，只要韓朝分裂還在持續，我們就無法完成真正的光復。



尹錫悅還提出以自由、變化、合作為關鍵詞的三大統一戰略。他表示，我今天在韓國國民、朝鮮居民和國際社會面前提出統一藍圖和戰略。第一，我們需要確立自由統一價值觀並具備推進統一事業的力量；第二，我們應製造能讓朝鮮居民渴求自由統一的變化；第三，我們需與國際社會團結合作。



由光復會等37個團體組成的“獨立運動團體聯合”和由25個獨立運動家褒揚紀念團體組成的“抗日獨立先烈宣揚團體聯合”當天在首爾孝昌公園內的白凡金九紀念館單獨舉行慶祝儀式，抗議被視為“親日極右人士”的前韓民族福祉財團會長金亨錫獲任獨立紀念館館長。各大獨立運動團體的350余人以及來自共同民主黨、祖國革新黨、基本所得黨等多個在野黨的100多人出席該活動。



光復會會長李鍾讚在致辭中就單獨舉辦慶祝儀式的理由表示，最近歪曲真相的行為和親日歷史觀抬頭，使社會陷入混亂。光復會成員們應該展現出捍衛正確歷史觀、堅定民族認同感的決心。民主黨代理黨首朴讚大當天發表聲明譴責稱，尹錫悅政權發起的“歷史政變”否定抗日獨立鬥爭史，並且嚴重動搖國家認同感的根基。