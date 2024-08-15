2024年年中香港人口753萬人

中評社香港8月15日電／香港特區政府統計處公布，2024年年中香港人口的臨時數字為753萬1800人，與2023年年底比較上升0.1%，而與2023年年中比較則下跌0.1%。



據香港電台報導，2023年年中至2024年年中期間，出現約18000人的自然減少，即死亡多於出生，出生人數為3萬4400人，死亡人數為5萬2400人。同期內錄得1萬3800名香港居民淨移入，當中包括4萬4000名單程證持有人移入本港，淨移出的其他香港居民就有3萬零200名。



2024年年中的總人口中，常住居民佔728萬7400人，流動居民佔 24萬4400人。2023年年底人口修訂數字為752萬7900人，常住居民的數字修訂為724萬6400人，流動居民的數字則修訂為28萬1500人。



政府發言人表示，受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，今年上半年有不少人士從內地及世界各地移入香港，使今年年中人口較2023年年底增加。



在2023年年初本港全面恢復通關後，有不少一向在外地生活的香港居民相繼短暫回港，使2023年年中人口較前一年顯著上升。這現象在2023年稍後時間開始逐漸回復往常的狀況，導致2023年年底及2024年年中人口均較2023年年中有所回落。