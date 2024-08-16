全國生態日在港啟動 港深簽署合作協議

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月16日電（記者 盧哲）​香港特區政府15日在香港大學舉辦二○二四年全國生態日啟動禮暨研討會。香港與深圳在啟動禮上簽署《“深圳梧桐山-香港紅花嶺生態廊道”建設合作框架協議》，提升兩地在生態聯繫及保育生物多樣性方面的合作。



今年全國生態日的主題為“加快經濟社會發展全面綠色轉型”。當天的活動為一系列環保及生態保育活動和優惠揭開序幕，並邀請內地及香港的政府與非政府機構代表、學者及專家，就兩地生態文明建設工作交流心得。香港特區政府署理政務司司長卓永興、深圳市規劃和自然資源局（深圳市規自局）局長徐松明、署理環境及生態局局長黃淑嫻，環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華、漁農自然護理署（漁護署）署長黎堅明出席啟動禮並擔任主禮嘉賓。



特區漁護署及深圳市規自局於啟動禮上簽署了《“深圳梧桐山-香港紅花嶺生態廊道”建設合作框架協議》，就建設連接深圳梧桐山風景區和香港紅花嶺郊野公園的生態廊道達成合作框架協議，涵蓋的合作領域包括清除外來有害植物、進行生態基線調查、研究優化陸上動物通道和自然教育經驗分享等。



卓永興在致開幕辭時表示，國家強調大自然是人類賴以生存發展的基本條件，必須站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展，貫徹“綠水青山就是金山銀山”的重要理念。特區政府致力保育香港的自然生態，包括指定紅花嶺郊野公園及北大嶼海岸公園、積極落實於北部都會區設立三寶樹濕地保育公園、更新本港的《生物多樣性策略及行動計劃》，以及持續深化內地與香港生態環境保育方面的協作等。