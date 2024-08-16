方精雲答中評：極端天氣增多或是主觀感受

中國科學院院士、北京大學博雅講席教授方精雲（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月16日電（記者 盧哲）中國科學院院士、北京大學博雅講席教授方精雲15日在香港大學接受中評社記者採訪時談到，雖然近幾十年來中國各季節溫度均顯著上升，全球陸地表面(不包括南極洲)年降水量顯著增加。但“極端天氣增多”這種說法暫時不能夠說有客觀數據支撐，更多的可能是因為網絡傳播便捷而帶來的主觀感受。方精雲認為，結合自然氣候變化和城市的發展，城市建設和規劃仍需要調整應對，在規劃設計上需要有生態學的理念，注重環境及生態多樣性。



當日，香港第二屆全國生態日啟動禮及研討會在香港大學舉行，就內地及香港特區的生態文明理念、生態保育政策和措施作交流。



方精雲長期從事全球變化生態學、植被生態學與生物多樣性，以及生態遙感等方面的研究，是我國陸地碳循環研究的奠基者、生態學科的領軍人物。在當天的研討會上，方精雲在題為《變化氣候下的中國生態特徵及生態保護》的演講中提到，中國四季均溫變化：1982至2020年各季節溫度均顯著上升，其中春季增溫最快，每10年增加0.53℃，其他季節基本相同，為0.36℃/年。近40年來，中國年均溫增速略高於全球陸地表面的平均增幅(0.4 vs0.3C/10年;不包括南極洲)。全球陸地表面(不包括南極洲)年降水量顯著增加，中國略有增加，但波動很大。



在接受中評社記者採訪時，方精雲談到這兩年備受關注和討論的“極端天氣增多”的議題。方精雲認為，極端天氣增多現時較多的是主觀上的感覺，暫時不能夠說有客觀數據的支撐。方精雲說，確實這一兩年大家觀感上會覺得極端天氣增多了。“但實際上可能過去也有，現在可能因為有網絡和媒體的各種報導，傳播面比過去廣了很多。比如暴雨導致了地鐵或地下停車場受淹，引起很大關注，但可能早幾年雨量也是很大，但當時沒有這麼多地下的建設，受影響就感覺沒有這麼明顯。所以單純一昧地說極端氣候增加了，對這個說法我自己還是有疑惑的。”