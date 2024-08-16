卓永興：特區政府致力保育香港自然生態

香港特區政府署理政務司司長卓永興（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月16日電（記者 盧哲）香港特區政府15日在香港大學舉辦二○二四年全國生態日啟動禮暨研討會。香港特區政府署理政務司司長卓永興在啟動禮上致辭時表示，正積極落實於北部都會區設立面積比現時香港濕地公園大5倍的三寶樹濕地保育公園。而紅花嶺郊野公園今年3月列入本港第25個郊野公園，令本港有超過4成土地都受法例保護，比很多經濟發展相若的城市優勝。他表示，特區政府一直致力保育香港自然生態，為建設美麗中國、美麗香港而持續努力。



卓永興說，國家一直強調大自然是人類賴以生存發展的基本條件，必須站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展，貫徹“綠水青山就是金山銀山”的重要理念。為此，國家自去年起將每年八月十五日定為全國生態日，通過開展生態文明教育活動，增強全民生態環境保護的思想與行動自覺。



特區政府一直致力保育香港的自然生態，為建設美麗中國、美麗香港持續努力。香港設有《拉姆薩爾公約》指定的國際重要濕地，以及香港聯合國教科文組織世界地質公園。連同今年三月正式成立的紅花嶺郊野公園，香港現時一共有25個郊野公園及22個特別地區，超過四成的土地受到法例保護，比很多經濟發展相若的城市優勝。



卓永興談到，香港已進行指定香港第八個海岸公園——北大嶼海岸公園——的法定程序。這個全港最大的海岸公園，預計於今年十一月正式成立，連同鄰近兩個現有海岸公園，加強對中華白海豚及其他海洋生物的保育，以及進一步推廣教育、康樂及生態遊等活動。此外，香港正積極落實於北部都會區設立面積比現時香港濕地公園大五倍的三寶樹濕地保育公園，提升後海灣一帶生境質素和生物多樣性，增加北部都會區的環境容量，達致保育與發展並存。