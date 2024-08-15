岸田稱希望閣僚無所顧忌地參加總裁選舉

中評社香港8月15日電／共同社報導，日本首相岸田文雄15日在官邸召開的閣僚懇談會後，告知不參加9月自民黨總裁選舉並下台的意向，稱“我認為閣僚中也有考慮參加總裁選舉的人，希望無所顧忌，堂堂正正地展開論戰”。經濟安全保障擔當相高市早苗、數字相河野太郎15日暗示了會參選。



高市在參拜靖國神社後，被媒體問及如何應對總裁選舉。她稱：“我擔負著與夥伴合力讓日本變強變富饒，並交給下一代的使命。”河野在記者會上表示：“我迄今作為閣僚負責了外交與安全保障、防災危機管理等日本抱有的重大課題。我想，什麼時候能發揮這些經驗的那天到來就好了。”



經濟產業相齋藤健在記者會上透露有很多“希望參加總裁選舉”的呼聲，暗示有意參選稱“我開始覺得必須認真聆聽呼聲”。官房長官林芳正就自身是否參選未作明確表態，稱“包括我自己的事情在內，關於總裁選舉不便評論”。



被提及參選可能的前經濟安保相小林鷹之在靖國神社向媒體稱：“只能提高作為政治家的能力。”



林芳正對於岸田不參選強調稱：“非常遺憾。我將繼續作為岸田政權的一員，支持執行政策直到最後一天的首相。”齋藤氏指出：“首相在經濟政策上取得了成果，絕對要延續這一路線。”厚生勞動相武見敬三也積極評價政權的成績稱：“確實取得了成果。”



岸田14日在記者會上宣佈不參加總裁選舉，認為有關自民黨派系政治集資宴會收回扣事件，作為黨的最高負責人要承擔責任。岸田內閣將在選出新總裁後下台。