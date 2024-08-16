僑界關注：讓更多意大利人感受茶文化魅力

二〇二二年九月，華秋秀（中）參加佛羅倫薩“孔院日”活動，為來賓分享中國茶文化。（圖源：受訪者供圖） 中評社北京8月16日電／據人民日報海外版報導，中國的茶類有不少發源自福建。福建的茶，享譽國內，馳名海外。來自福建福州的華僑華秋秀在意大利的普拉托辦起了茶堂，讓家鄉的茶飄香四方。



以茶會友



“我們福建人從小便開始喝茶，學習泡茶。茶文化已經融入了我們的日常生活。”華秋秀說道。即使在海外定居，家鄉茶的記憶也一直深深印刻在華秋秀的腦海中。



跟隨父母，華秋秀來到意大利普拉托生活。“這裡的華人很多，由於文化的傳承和影響，喝茶的習慣更是無法忘記。”華秋秀坦言。



起初，華秋秀在普拉托做旅行社的生意：“作為一家華人旅行社，我們幫助當地華人和中國遊客瞭解意大利文化，同時也帶領意大利人周游中國。”



由於商務洽談很多，旅行社的一間辦公室被當作了會客室。“我擺上了茶桌，備好了茶葉，隨時準備‘客來敬茶’。”華秋秀說，“剛開始有一些意大利人不理解，十分好奇我們的行為。但是他們每一次來公司就被邀請喝茶，漸漸就喜歡上了中國的茶文化。”



華秋秀解釋：“因為我來自福建，待客使用福建本地的茶葉較多。我們福建是茶葉大省，茶類多樣，有武夷岩茶、福鼎白茶、鐵觀音、大紅袍等等，每一種都好喝有特色。”在意大利靜心品嘗福建茶時，華秋秀仿佛回到了祖國，回到了家鄉。



2017年，華秋秀將這間辦公室改造，創辦“知了茶堂”，專門接待各方茶客。“給茶堂起名時，我首先想好了它的意大利語名字，叫‘ZENTE’。‘ZEN’是‘禪’的意思，‘TE’是‘茶’的意思。中國茶有哲學含義，讓人思考時間與生命。我希望人們可以靜下心來，感受中國茶味與茶文化。”



而“禪”又諧音“蟬”。在選擇中文翻譯時，華秋秀決定選用“知了”二字作為茶堂的中文名。“蟬”即“知了”，而知了在中國古代本身就有永生和智慧等寓意。



為了更好地傳播茶文化，在正式創辦知了茶堂前，華秋秀特意回到家鄉的福建農林大學學習。“我做事有些完美主義。意大利當地的一些茶藝培訓機構不太正宗，我在意大利創辦茶堂，推廣中國茶責任重大，一定要好好瞭解專業的茶知識和茶文化。”

