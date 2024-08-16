攜手打造中巴關係下一個“黃金50年”

6月3日，在巴西北里奧格蘭德州納塔爾舉行的“慶祝中國巴西建交50周年——巴西東北部中巴音樂巡演（納塔爾場）”音樂會上，北里奧格蘭德聯邦大學的戚楠老師指揮巴西小朋友們合唱《茉莉花》。圖源：新華社 中評社北京8月16日電／據新華社報導，今年是中國與巴西建交50周年。半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中巴始終秉持相互尊重、平等相待、合作共贏的原則，兩國關係始終保持穩定發展。如今，站在建交50周年的新起點上，雙方將持續加強發展戰略對接，深化各領域交流合作，賦予中巴關係新的時代內涵，攜手推動構建中巴命運共同體。



中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，是志同道合的好朋友、攜手前行的好夥伴。1974年8月15日，中巴建立外交關係，開啟了兩個發展中大國攜手發展的歷程。巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的發展中國家和首個將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美國家。中巴兩國沒有地緣政治矛盾，沒有現實利益糾紛，經濟高度互補，利益深度融合，對重大國際地區問題立場相近。這是中巴之間最寶貴的戰略資產、最重要的共同利益，也是雙方深化互信合作的政治基礎。



中巴建交50年來，兩國始終以共同發展為目標，視對方發展為自身機遇，推動務實合作實現跨越式發展，有力支撐了各自現代化建設，為雙方人民帶來巨大福祉。中國自2009年起一直是巴西最重要的貿易夥伴，也是巴西主要外資來源國之一，巴西是首個對華出口突破千億美元的拉美國家，也是中國在拉美的最大貿易夥伴國。巴西總統盧拉日前表示，巴西不想坐在共建“一帶一路”的“替補席”上。中方積極回應，歡迎巴方盡早加入共建“一帶一路”大家庭，在“一帶一路”建設中踢出精彩的“世界波”。以建交50周年為契機，雙方應積極探討共建“一帶一路”同巴西“再工業化”戰略對接，為彼此發展振興注入重要動力。



近年來，中巴務實合作向著更高質量、更高水平的方向邁進。中國企業積極參與巴西多地水電、太陽能、風能等可再生能源項目建設，助力巴西綠色經濟發展。中巴在地球資源衛星項目上取得豐碩成果，促進兩國空間技術進步乃至全球遙感應用合作。從人工智能到數字經濟，從智慧農業到生物技術，中巴合作在諸多前沿領域不斷拓展。