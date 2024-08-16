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乍得西北部持續降雨引發洪水至少54人死亡
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2024-08-16 11:59:04
中評社北京8月16日電／據新華社報導，恩賈梅納消息：乍得西北部提貝斯提區區長穆罕默德·托奇·希迪14日晚說，連續降雨及其引發的洪水已在該區造成至少54人死亡。
希迪說，降雨從9日開始持續至今並引發洪水，造成大量人員傷亡和財產損失。
乍得社會行動、民族團結與人道主義事務部長法蒂瑪·布卡爾·科塞在社交媒體上說，政府已就西北部洪水災情召開緊急會議，並制定援助計劃。
聯合國人道主義事務協調廳本月7日曾發布報告說，乍得自今年5月中旬以來一直遭受暴雨和洪災，已有24.5萬人受災，40人死亡。
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