王毅會見柬副首相兼外交大臣宋金達

王毅會見柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達。圖源：外交部 中評社北京8月16日電／據新華社報導，當地時間2024年8月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在清邁會見柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達。



王毅表示，中柬鐵杆友誼歷久彌堅、歷久彌新。外部環境越複雜，我們越要堅定不移辦好自己的事，堅定不移發展中柬友好，堅定不移走團結合作共贏之路。中方始終將發展中柬關係放在中國周邊外交特殊重要位置，願同柬方以落實新版中柬命運共同體行動計劃為契機，密切高層交往、深化務實合作、鞏固安全合作、加強人文交流，推動中柬全面戰略合作實現高質量發展，更好造福兩國人民。中柬執法安全部門聯合打擊跨境犯罪取得良好成效，雙方要繼續加大力度，徹底鏟除賭詐勢力滋生蔓延的土壤。



宋金達表示，西哈莫尼國王正在新疆訪問，感謝中方的周到安排。祝賀中國共產黨成功舉行二十屆三中全會，規劃了未來發展藍圖。柬方樂見中國實現現代化，更加繁榮昌盛。中國一直無私幫助發展中國家，致力於維護地區和平穩定。中國的發展將使包括柬埔寨在內的整個地區受益。



王毅說，瀾湄六國同飲一江水，命運緊相連，是永恒的友好鄰邦、天然的合作夥伴。瀾湄合作起步雖晚，但發展很快，有力增進了六國人民福祉，促進了六國發展振興。各方一致同意不做“清談館”，要做“推土機”，團結一心加快瀾湄國家命運共同體建設。中方願同包括柬方在內的各方一道，通過瀾湄合作推進中南半島整體發展，縮小東盟發展差距，促進東盟一體化建設，為落實三大全球倡議、構建人類命運共同體發揮示範引領作用。