日本學者批評參拜靖國神社推動軍國主義復活

2018年8月26日，日本陸上自衛隊在靜岡縣禦殿場市東富士演習場舉行2018年富士綜合火力演習。（圖源：新華社） 中評社北京8月16日電／據新華社報導，每逢8月15日日本戰敗的日子，總不乏日本政客參拜靖國神社，其中包括日本自衛隊高官，今年甚至還有現任日本防衛大臣。日本學者指出，在日本政府著力謀求提升軍事實力的背景下，應警惕靖國神社為日本軍國主義舊體制復活推波助瀾。



今年1月9日，日本陸上自衛隊幕僚副長小林弘樹乘公務車前往靖國神社，與數十名自衛隊人員進行了集體參拜。4月1日，前海上自衛隊海將大塚海夫出任靖國神社第十四代宮司，即神社最高神官。加上海上自衛隊實習人員集體到靖國神社“游就館”參觀等，日本自衛隊與靖國神社正在加速“貼近”。8月15日，日本首相岸田文雄通過代理人以“自民黨總裁”身份，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉了“玉串料”（祭祀費）。



日本山口大學名譽教授纐纈厚指出，作為支撐日本軍國主義的特殊神社，靖國神社可謂日本國家神道的核心，而自衛隊成員參拜靖國神社明顯違反日本憲法規定的“政教分離”原則，“這是在試圖繼承戰前利用國家神道的軍國主義，對這種動向應予以強烈批判”。



日本自衛隊高層為何執著於靖國神社？東京大學名譽教授高橋哲哉日前在東京一場公開演講中指出，在自衛隊的前身“國家警察預備隊”和“海上警備隊”中，多數人有過參與侵略戰爭的經歷。“一言以蔽之，（自衛隊）沒有切斷與舊日本軍隊的延續性，也不想切斷。”



高橋直言，如今自衛隊正在通過防衛大學公開宣講舊日本軍隊將領如何統率部下，公開邀請右翼政客演講，宣揚舊日本軍隊所謂的“軍人魂”。自衛隊又將靖國神社作為其成員的“教育基地”，讓那些不瞭解日本侵略戰爭歷史、沒有樹立正確認知的青年到靖國神社參觀，鼓吹“為國戰死可進入靖國神社並被封為神靈”的“情感煉金術”。

