蘇丹北方州洪災已致31人死亡

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京8月16日電／據央視新聞報導，蘇丹北部北方州衛生部當地時間15日宣布，自8月以來，暴雨和洪水多次襲擊該州，96個地區受災，受災人口超過3.2萬。目前已造成31人死亡、179人受傷，另有2344棟房屋完全倒塌、4057棟房屋部分倒塌。



衛生部還表示，洪災引發部分傳染性疾病大規模傳播，目前災區已報告結膜炎1569例。



蘇丹雨季一般從7月開始，持續至9月或10月，其間降雨量增加，洪澇災害頻發。