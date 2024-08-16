日本首相岸田文雄向靖國神社供奉祭祀費

中評社北京8月16日電／據新華社報導，今年8月15日是日本戰敗79周年的日子。日本首相岸田文雄當天通過代理人以“自民黨總裁”身份，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉了“玉串料”（祭祀費）。



當天上午，日本防衛大臣木原稔、經濟再生擔當大臣新藤義孝和經濟安全保障擔當大臣高市早苗參拜了靖國神社。此外，日本前環境大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之以及“大家一起參拜靖國神社”跨黨派國會議員聯盟成員當天也參拜了靖國神社。



靖國神社位於東京千代田區，供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客堅持參拜靖國神社，遭到日本國內愛好和平人士和國際社會的強烈反對，也導致日本與中韓等亞洲國家關係緊張。



中國駐日本大使館發言人15日表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。日方有關消極動向再次反映出日本政府對待自身侵略歷史的錯誤態度，傷害包括中國在內亞洲受害國人民感情，違背日方在歷史問題上作出的表態和承諾。中方嚴肅敦促日方切實正視反省侵略歷史和戰爭罪責，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，真正同軍國主義劃清界限，不要進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。



韓國外交部15日在官網以發言人名義就日本政界高層人士向靖國神社供奉祭品或參拜靖國神社深表失望和遺憾，督促日本領導人正視歷史，用實際行動表現出對歷史的謙虛反思和真誠反省，並再次強調這是發展面向未來的韓日關係的重要基礎。