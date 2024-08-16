烏軍總司令：烏已在庫爾斯克成立軍事管制局

中評社北京8月16日電／據央視新聞報導，當地時間8月15日，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，在當天舉行的最高統帥部會議上向烏總統澤連斯基就有關前線局勢做了匯報，烏克蘭在庫爾斯克成立了軍事管制局。此外，他表示，自烏軍在庫爾斯克攻勢開始以來，烏克蘭武裝部隊已控制了82個定居點，面積達1150平方公里，縱深達35公里。他同時表示，烏克蘭東部和南部局勢仍然困難，但已得到控制。目前防禦行動正在進行中，主要是阻止俄軍向托雷茨克和波克羅夫斯克方向推進。