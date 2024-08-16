台灣民間團體：抗議外部勢力幹涉台海穩定

中評社北京8月16日電／據新華社報導，勞動黨、兩岸和平發展論壇等台灣民間團體15日就紀念日本宣布無條件投降79周年發表聲明表示，79年前的今天是兩岸中國人民弘揚民族正氣、捍衛歷史正義、維護中國領土主權完整、追求和平進步的重要日子，是台灣重回中國版圖的光榮日子。



聲明表示，從1895年台灣淪為日本殖民地直至二戰結束，台灣民眾展開各種形式抗日運動，不少台灣先輩還遠赴祖國大陸參加抗戰。日本宣布無條件投降後，台灣島上絕大部分民眾歡欣鼓舞，慶祝脫離日本殖民統治、重新做回堂堂正正的中國人。這段歷史永載史册，任誰也改變不了。



聲明指出，台灣在抗戰勝利後回歸中國，是經由《開羅宣言》和《波茨坦公告》所確定的國際法理與歷史事實。台灣在二戰後回歸中國、世界上衹有一個中國、兩岸同屬一個中國，完全符合國際法與二戰後的國際秩序。“台獨”勢力和外部勢力惡意曲解聯大第2758號決議，散布所謂“台灣地位未定論”，都完全站不住腳。



聲明認為，外部勢力介入純屬中國內政的台灣問題，與“台獨”分裂勢力勾連，是當前台海地區和平穩定遭破壞的真正原因。兩岸中國人應本著追求國家和平統一的立場，我們對外部勢力幹涉行徑表示最嚴正抗議。



聲明指出，台灣社會應學習當年台灣先輩們高昂的民族正氣、反殖民精神，有理有權也有責反對外部勢力介入和幹預台灣問題，也有基於民族大義反對“台獨”的使命和責任。聲明還呼籲，民進黨當局應回到兩岸同屬一中的法理和歷史事實，才能真正維護兩岸關係穩定與台海和平。