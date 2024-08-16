外交部：中方敦促日方在歷史問題上謹言慎行

中評社北京8月16日電／據新華社報導，外交部發言人林劍8月15日答記者問時表示，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。



有記者問：據報導，日本首相岸田文雄15日以自民黨總裁的名義向靖國神社供奉了“玉串料”。另外，日本防衛大臣木原稔、經濟再生大臣新藤義孝等個別內閣成員以及一些國會議員參拜了靖國神社。中方對此有何評論？是否會向日方提出抗議？



林劍說，79年前的今天，日本接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。中國人民同世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。



林劍表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。



“正確對待和深刻反省侵略歷史，是戰後日本同亞洲鄰國建立和發展友好合作關係的重要前提。我們強調牢記歷史經驗和教訓，不是要延續仇恨，而是要以史為鑒、維護和平、面向未來。”林劍說，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。