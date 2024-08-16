日本老兵的懺悔理應成為日本政界的共識

清水英男在哈爾濱謝罪 中評社北京8月16日電／據國際在線報導，79年前的8月15日，日本宣布無條件投降。中國人民歷經14年浴血奮戰，付出巨大民族犧牲，取得了抗日戰爭的偉大勝利。



然而，15日一早，日本首相岸田文雄以自民黨總裁名義向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉“玉串料”（祭祀費），日本防衛大臣等多名政客前往靖國神社參拜。而與此同時，94歲的原日軍“731部隊”成員清水英男來到中國哈爾濱懺悔謝罪。



日本政客的“拜鬼”行徑，與一個日本老兵反思罪責的良知形成鮮明對比。這不禁讓外界對日本復活軍國主義的危險動向深感擔憂、高度警惕。



這次中國之行，清水英男在“謝罪與不戰和平之碑”前懺悔，並參觀了侵華日軍“731部隊”罪證陳列館，到衛兵所舊址、細菌實驗室遺址、凍傷實驗室舊址等地進行指認。當年，清水英男所在的侵華日軍“731部隊”，是二戰期間日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營，他們培養病原菌、進行活體解剖和人體實驗，其暴行慘絕人寰。70多年來，清水英男備受噩夢折磨。他此行的意義在於，親證和揭露 “731部隊”的秘密罪行，進一步戳穿了日本方面掩蓋“731部隊”罪證的居心。這不僅體現了他的個人良知和巨大勇氣，更警告日方一些人：真相無法掩蓋，罪責不容抵賴。



以史為鑒，方能面向未來。然而，人們看到的是：每到“8·15”和其他重要節點，總有一批日本右翼政客公然參拜靖國神社，為軍國主義招魂；在右翼勢力主導推動下，日本歷史教科書刻意抹去侵華戰爭內容，將侵華戰爭、南京大屠殺等事件淡化為“日中戰爭”“南京事件”，重點介紹日本遭原子彈轟炸等內容，將日本從“戰爭發動者”粉飾成“戰爭被害者”。對此，清水英男批評說，戰爭這麼悲慘，但日本當局的表現令人憤慨——不僅極力否認“731部隊”的存在，一些政客毫無對歷史真相的敬畏、對戰爭責任的反思。



除此之外，日本政府近年來反復炒作“中國威脅”，以此為借口不斷突破“和平憲法”約束和“專守防衛”承諾，並計劃到2027年度將防衛預算提升至國民生產總值的2%。此外，日本還積極推動“北約亞太化”進程，圖謀“引狼入室”。今年4月，在華盛頓舉行的美日首腦峰會，對《美日安保條約》進行“60多年來最大規模升級”……種種跡象表明，日本正試圖重走軍事大國路線，給亞洲地區和平穩定帶來新的威脅。

