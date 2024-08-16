南京大屠殺歷史記憶傳承人：接力述真相

左圖：侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館展出《大公報》報導日本投降的經典版面，成為全場焦點之一。右圖：8月15日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行紀念“8.15日本宣布無條件投降79周年”主題教育活動。圖源：大公報 中評社北京8月16日電／據大公報報導，2024年8月15日是日本戰敗並宣布無條件投降79周年的日子，各地舉行多種形式的活動緬懷先烈，銘記歷史，弘揚偉大的抗戰精神。南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館當天舉行主題教育活動，南京大屠殺幸存者後代和青少年學生代表出席。大公報記者發現，在《大公報》報導日本投降經典版面前方，“日本投降矣！”五個字成為全場焦點，參觀者伫立凝視，神情肅穆。



1945年8月15日，誓言決不在日軍鐵蹄下出版而六遷館址的《大公報》，用特意趕制的“日本投降矣！”五個超大字號標題，向全國人民宣告這一重大消息。勿忘來時路，方知向何行。活動現場，南京大屠殺歷史記憶傳承人、南京大屠殺幸存者夏淑琴的曾外孫李玉瀚說：“歷史慘痛決不能忘記，作為幸存者後代，我有責任義務去肩負起傳承南京大屠殺歷史記憶、傳播歷史真相的重任。”



重溫抗戰歷史，賡續紅色血脈。在北京中國人民抗日戰爭紀念館，1100多幅歷史照片和2800多件珍貴文物，再現中華兒女英勇抵抗日本帝國主義侵略的光輝歷程。