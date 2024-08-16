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布魯塞爾舉行“鮮花地毯”節
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2024-08-16 11:12:46
這是8月15日在比利時布魯塞爾大廣場拍攝的“鮮花地毯”。圖源：新華社
中評社北京8月16日電／據新華社報導，15日，為期四天的布魯塞爾“鮮花地毯”節拉開帷幕。“鮮花地毯”節是布魯塞爾傳統活動，按慣例每兩年舉辦一次。
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