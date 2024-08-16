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日本解除“南海海槽可能發生巨大地震”警報
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2024-08-16 15:05:45
中評社北京8月16日電／據央視新聞報導，當地時間8月15日17時，日本氣象廳解除“日本南海海槽地震臨時情報——巨大地震注意報”。
日本宮崎縣近海8日發生7.1級地震後，日本氣象廳當天晚些時候發布提示信息，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高，呼籲民眾未來一周左右提高警惕、做好防備。日本47個都道府縣中，有29個被列為可能受大地震影響的地區，包括首都東京。
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