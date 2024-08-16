河北博物院：暑期觀展品茶韵

8月15日，觀眾在河北博物院參觀展覽。圖源：新華社 中評社北京8月16日電／據新華社報導，日前，由故宮博物院和河北博物院聯合主辦的《故宮·茶世界：紫禁清韵——茶文化精品文物展》在河北博物院舉行，展覽匯集了故宮博物院、河北博物院、中國茶葉博物館三館珍藏的文物與史料，為公眾帶來一場茶文化盛宴。