工業互聯網運維員：為企業“觸網登雲”護航

8月9日，在位於安徽省合肥市的羚羊工業互聯網股份有限公司，工業互聯網運維員朱有康（右一）在工位與團隊成員討論工作。（圖源：新華社） 中評社北京8月16日電／據新華社報導，工廠里，靈活的機械臂上下翻飛包攬重活累活，無人搬運車載著貨品井然有序地穿梭，各類傳感器對全流程作業數據進行監測；辦公室里，員工只需輕點鼠標就能調度生產、把關質量、獲得決策支持……隨著工業互聯網深入製造業研、產、供、銷、服等各環節，這樣的智能化工業生產場景越來越多見，也催生出與之相關的新職業——工業互聯網運維員。



工業互聯網運維員是指使用軟件、專用設備、檢測儀器及工具，對工業互聯網系統進行網絡互聯互通、數據采集處理、標識解析應用、平台應用優化、系統安全維護的人員。日前，人力資源社會保障部向社會發布新職業，工業互聯網運維員被納入國家職業分類大典。



35歲的朱有康便是其中一員，他所在的羚羊工業互聯網股份有限公司旨在幫助企業智能升級，他的工作是為企業“觸網登雲”提供保障支持。



朱有康目前已是平台的運維主管，“從平台的管理和維護、性能優化、故障排除、運行平台軟硬件的部署和升級，到針對企業定制項目交付等等，都是我們的日常工作。”朱有康的目光快速掃過電腦屏幕上的行行代碼，“發現問題苗頭要及時和用戶反饋並提出解決方案，預防潛在的安全風險，一旦有告警信息彈出，就需要快速響應。”朱有康說，這關乎平台運行的安全穩定，更關係到企業的生產經營。



與普通互聯網公司的運維員不同，工業互聯網運維員對其能力的要求更綜合。“我們不僅要精通編程技術，具備豐富的故障排查能力和系統優化經驗，也要瞭解工業生產知識，掌握雲計算、人工智能等技術。”朱有康介紹。