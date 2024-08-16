美維護波音認罪協議　稱“沒證據加重控罪”

這是2019年5月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國司法部大樓。（圖源：新華社記者劉傑攝） 中評社北京8月16日電／據新華社報導，波音公司就737 MAX型客機所涉兩起重大空難而與美國司法部達成的認罪協議受到遇難者家屬抗議並提請法院駁回。司法部14日說，該協議已是符合公眾利益的“有力”解決方案，因為證據不足，司法部無法以更重刑事罪名起訴波音。



美國司法部在14日呈交法院的文件中說，該認罪協議“強有力且意義重大，既能追究波音的責任，也符合公眾利益”。司法部表示，沒有確鑿證據證明波音的欺詐行為直接導致那兩起空難，以及其欺詐行為所致損失或收益超過了協議所定2.436億美元的罰款額。



2018年10月和2019年3月，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班先後發生空難，總計346人遇難，失事飛機均為波音737 MAX型客機。調查發現，事故原因和該機型新軟件系統的安全設計漏洞有關，而波音向聯邦航空局故意隱瞞其風險以使該機型獲得適航認證，也未就該軟件系統加強飛行員培訓。



波音與美國司法部在2021年達成三年期暫緩起訴協議，接受2.436億美元罰款並承諾整改。今年1月美國阿拉斯加航空公司一架737 MAX型客機飛行途中機身門塞脫落後，司法部認定波音違反協議，決定予以起訴。今年7月，波音與司法部達成認罪協議，波音承認在MAX機型尋求適航認證過程中犯有“密謀欺詐美國政府”罪，接受與2021年協議等額的罰款，總額不超過4.872億美元；波音另外承諾未來3年內為合規整改投入至少4.55億美元。如認罪協議獲法院批准，波音可避免漫長庭審可能帶來的聲譽損失和更重刑罰。



然而，不少遇難者家屬認為波音受罰太輕，要求法院駁回認罪協議。

