中評社北京8月16日電／據經濟日報報導，今年《政府工作報告》提出，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。黨的二十屆三中全會圍繞健全因地制宜發展新質生產力體制機製作出重要部署，提出完善推動新一代信息技術、人工智能、航空航天等戰略性產業發展政策和治理體系。本期特邀專家圍繞相關問題進行研討。



航天新業態呈現新質生產力特徵



商業航天作為戰略性新興產業，有哪些突出特點？



郭劍鋒（中國科學院科技戰略咨詢研究院智庫建設研究部執行主任、研究員）：商業航天是指利用商業模式運營的航天活動，包括衛星製造、運營及應用、地面設備製造與服務、太空旅遊、太空資源開發等。



近年來，全球商業航天產業規模不斷擴大，成為備受關注的戰略性新興產業，預計到2030年市場規模將達1.1萬億美元。全球主要經濟體將商業航天作為未來發展的重要賽道加以支持，紛紛出台政策進行布局引導，逐漸在不同細分領域構築起各自優勢。目前，美國商業航天發展走在全球前列，在技術創新、市場拓展和商業模式開發等方面積極探索。歐洲在商業衛星製造和發射市場領域占有重要地位，在地球觀測和通信衛星領域具備較強競爭力。日本、印度等國也加強對商業航天產業的支持力度。



黨的十八大以來，我國商業航天從無到有，相關支持政策不斷出台，產業體系和市場體系初步形成。2014年國務院發布《關於創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，2015年國家發展改革委等部門研究編制《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015—2025年）》，支持和鼓勵社會資本參與國家民用空間基礎設施建設，推動多元化投資和產業化應用。此後，社會資本湧入商業航天賽道，湧現了一批民營商業航天企業，一些國企和航天院所也開始提供航天服務，推出針對市場需求的產品並成立相關企業。



2019年印發的《關於促進商業運載火箭規範有序發展的通知》，鼓勵商業運載火箭健康有序發展，以進一步降低進入空間成本，補充和豐富進入太空的途徑。2024年，“商業航天”被寫入《政府工作報告》，推動商業航天進入新一輪高速發展期，北京、上海、海南、安徽等地紛紛出台相關政策鼓勵形成商業航天產業集群。

