《地瓜僑歸曲》　動聽僑鄉情

配音演員進行廣播劇錄制。（圖源：青田縣委宣傳部供圖） 中評社北京8月16日電／據人民日報海外版報導，一部廣播劇，一抹鄉愁記憶，一片桑梓情懷。今年，浙江省麗水市青田縣製作推出原創廣播劇《地瓜僑歸曲》，講述主人公、青田華僑楊小田回鄉創業、推廣“稻魚共生”農業文化遺產、帶領鄉親共同致富的故事。廣播劇上線後，吸引了許多華僑華人聽眾。



正如地瓜藤蔓伸向四面八方，但根莖始終深埋在本土，許多華僑華人在海外拼搏事業的同時，不忘為家鄉謀發展。他們的故事點亮了美麗鄉村，也讓浙江的“地瓜經濟”越來越甜。



一段僑鄉故事



“在楊小田心中，隨著年歲增加，她越來越多夢到父親，夢到老家方山谷，夢到那裡的山山水水。這位叱咤商界的女強人越來越覺得，故鄉那輪明月才是最溫柔的慰藉。”



《地瓜僑歸曲》中的這段對白，道出主人公楊小田回鄉的心願。



該劇中，楊小田是一名在海外打拼多年、事業有成的華僑企業家。在把海外生意交托給親人後，她決心沿著父輩扎根鄉土的足跡，追隨兒時對稻田養魚的記憶，回到家鄉投資創辦農業文化遺產研學基地，傳承發展青田稻魚共生系統。



在青田，稻田養魚有悠久的歷史。2005年，青田稻魚共生系統被聯合國糧農組織列為首批全球重要農業文化遺產。



楊小田開發的研學基地落成後，先後接待多批浙江省外和國外的研學人員。到了雙休日，周邊城市的許多家長帶著孩子來這裡休閑度假、瞭解農業文化遺產知識。楊小田自己也常常卷起褲腿，在稻田里和孩子們盡情玩耍。



“稻田養魚是我們青田的農業文化遺產項目，也是方山谷的‘金名片’。我搞農業文化遺產研學基地，不光是為了做生意，還是為了方山谷的可持續發展、綠色發展。”楊小田說。



除了主人公楊小田，《地瓜僑歸曲》還勾勒出一幅僑鄉人物群像：在意大利做紅酒進出口貿易的顧永愛、希望投身科技行業創業的“僑二代”多多、從小在青田吃西餐長大的顧美麗、負責歸僑投資項目申報立項的基層幹部陳地瓜等，登場人物各有特色，性格鮮明。



“青田是著名僑鄉，在代代僑胞接續奮鬥的歷史歲月里，青田形成了‘家家有華僑、戶戶是僑眷’的特殊縣情，這裡有豐富的故事和僑元素可以挖掘、創作。”《地瓜僑歸曲》編劇鄭麗娜說，“這部劇是青田華僑歷史文化的一個縮影。通過一個個人物的登場講述，展現了‘僑’與‘鄉’的雙向奔赴。”

