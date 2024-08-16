中國經濟穩健　續吸引新投資

中國經濟保持活力，為全球帶來機遇。（大公報） 中評社香港8月16日電／大公報報導，中國上月消費品零售增速加快，反映提振內需政策效用逐步顯現，支持經濟持續穩健增長，進一步吸引外來新投資。從外資基金繼續加倉中資科技股，再到蘋果公司更加倚重內地生產手機，從中展現中國投資機遇及經濟活力十足。



雖然近日美歐日股市呈現回升，但相信只是死貓彈而已，改變不了見頂回落、轉勢向下方向。事實上，股神巴菲特旗下巴郡在今年次季大舉出售包括蘋果公司等股票，規模遠超市場預期，合共套現770億美元（約6000億港元），而全球最大的挪威主權基金，亦在上半年趁高減持股票，包括Meta、特斯拉等美國科技股。



零售增速加快 內需逐步發力



上述醒目資金紛紛沽貨套現，以實際行動看淡美國經濟，並憂慮美股大崩盤。其實，美國經濟隱憂重重，上月消費物價指數按年升幅降至2.9%，但按月卻上升0.2%，前月為持平，顯示通脹實際上呈現升溫，利率期貨顯示下月減息0.25厘的機會率不到60%，當心美股隨時重現大冧市。



對比之下，中國帶來投資機遇、經濟保持活力，上月消費品零售、工業增加值、固定資產投資等數據，反映經濟保持穩健增長，其中消費品零售增長2.7%，較6月加快0.7個百分點，推動首7個月消費品零售增長3.5%。由於提振消費為重點的擴大內需政策在下半年持續發力，例如支持大規模設備更新和消費品以舊換新，零售有望進一步改善。此外，今年首7個月新建商品房銷售額按年下降24.3%，跌幅較上半年收窄0.7個百分點，房地產市場呈現一些積極變化，有助穩信心、穩增長。



基金看好前景 加倉科技股



此外，在新質生產力增強下，中國製造業升級轉型加快。上月裝備製造業及高技術製造業增加值呈現較快增長，增速分別7.3%及10%，遠高於整體工業增加值5.1%的增幅。事實上，今年7月份新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量按年增長27.8%、26.9%及25.3%，可知道產業創新發展勢頭強勁。隨著人工智能技術發展與大模型商業應用，中國科技將取得更大突破。因此，在環球經濟前景不明朗與地緣政治局勢緊張之下，外資基金繼續加倉中資科技。例如Scion Asset Mangement在次季增持阿里巴巴（09988）、京東（09618）等股份。

