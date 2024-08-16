培育壯大數字消費新場景

中評社北京8月16日電／據經濟日報報導，“社交電商”將社交、娛樂等元素融入購物過程，為消費者帶來全新體驗；“虛擬試衣間”利用增強現實技術，幫助消費者進行購物決策……當前，數字消費深刻地改變著人們的消費習慣和消費方式，在餐飲、出行、娛樂、教育、金融、健康等諸多領域，為消費者提供日益豐富的消費場景。此外，數字場景的不斷湧現為市場帶來了新的增長點，創造了大量投資、創業與就業機會，促進了市場繁榮與產業創新。



近期，國家密集發布關於“數字消費”的文件。從前不久發布的《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，到國務院印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》，政策內容圍繞“豐富消費場景，培育和壯大消費新增長點”等重點展開，凸顯數字消費的廣闊空間。



培育和壯大數字消費新場景，是當前順應數字化發展和消費升級趨勢的現實需要，更是未來促進經濟轉型和社會發展的重要方向。一方面，我國網絡購物用戶規模已超過9億人，越來越多的消費者注重對生活品質的追求，數字消費需求持續增長。另一方面，為了適應數字消費的新業態、新模式，各類企業積極更新管理流程和生產方式，推動相關產業和行業向高端化、智能化、綠色化轉型升級。



從全球範圍看，新興技術的快速迭代正加速賦能千行百業。尤其是人工智能的大規模研發和廣泛應用，會越來越精準地描述消費者畫像，不斷刷新人們的消費認知和體驗。換句話說，未來，AI為你創造的消費場景，或許比你自己的選擇“更貼合”自己的認知。在數字時代，數字技術、人工智能技術等科技正是最新的“工具”。因此，培育和壯大數字消費新場景，要充分利用新興技術，讓其與實體經濟充分融合，不斷提升優質商品和服務供給，激發經濟增長新活力。