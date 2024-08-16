加快完善中央銀行制度　推動金融高質量發展

中評社北京8月16日電／據新華社報導，金融領域改革是我國全面深化改革的重要組成部分。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》就深化金融體制改革作出部署。



從哪些方面加快完善中央銀行制度？貨幣政策如何支持實體經濟回升向好和高質量發展？怎樣守住不發生系統性金融風險底線？新華社記者採訪了中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝。



從四方面加快完善中央銀行制度



問：《決定》提出“加快完善中央銀行制度”，中國人民銀行將從哪些方面著手？



答：在這次全會關於深化金融體制改革的部署中，第一項任務就是加快完善中央銀行制度。中國人民銀行將更加聚焦以健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，實現幣值穩定和金融穩定雙目標，重點做好四個方面工作。



一是完善中國特色現代貨幣政策框架，包括貨幣政策的目標體系、執行機制、傳導機制等，保持幣值穩定，更好促進經濟高質量發展。我們將逐步淡化對數量目標的關注，更加注重發揮利率等價格型調控工具的作用，豐富貨幣政策工具箱，健全政策溝通機制，提高貨幣政策透明度。



二是健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線。我們將完善金融風險監測、預警和處置體系，加強宏觀審慎管理，築牢金融安全網。



三是健全金融市場和金融市場基礎設施體系，深化金融供給側結構性改革。著力建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場。建設自主可控、安全高效的金融市場基礎設施體系。



四是建設更高水平開放型金融新體制，穩慎扎實推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。

