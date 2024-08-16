﻿尖沙咀商鋪空置率降至9年新低

中評社香港8月16日電／大公報報導，舖位租金回落，核心消費區吸引零售商落戶，帶動7月份商鋪租務成交錄314宗，按月持平，尖沙咀空置率降至7.9%，續創近9年新低。



中原（工商鋪）商鋪租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，據該行資料顯示，7月份錄得314宗租務成交，四大核心區空置率個別發展，當中尖沙咀空置率連跌2個月，上月錄7.9%，按月減少0.09個百分點，較2021年2月高位回落9.36個百分點，再創2015年9月至今近9年新低。銅鑼灣空置率亦改善，按月調低0.26個百分點至5.54%；中環空置率則按月減少0.02個百分點至7.24%。惟旺角空置率微升0.08個百分點至7.97%。



何潔釵說，上月市場錄多宗餐飲業租務，包括內地著名手搖飲料店LINLEE檸檬茶及蜜雪冰城繼續深耕香港，分別於銅鑼灣及佐敦開展新據點，其中LINLEE檸檬茶承租銅鑼灣怡和街1至1L號香港大廈地下A3號舖，面積約350方呎，月租約13萬元，呎租約369元，而蜜雪冰城於佐敦彌敦道240至252號立信大廈地下4、5號舖分店開業，面積約1180方呎，月租約12.8萬元。另有找換店以月租約12萬元承租銅鑼灣怡和街1至1L號香港大廈地下A1號舖及閣樓，面積約560方呎，呎租約214元，租金跌18.9%。



展望後市，何潔釵表示，特區政府致力推動盛事經濟令旅遊業﻿復甦。商戶開業信心增強，商鋪空置率及租務將持續向好，預料個別地區租金水平會穩步上揚。