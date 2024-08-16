靜候減息　新盤半月成交大減五成

PARK SEASONS獲利嘉閣按揭提供按揭優惠。黃光耀（中）稱，該盤系列累售785夥。（大公報） 中評社香港8月16日電／大公報報導，市場等候美展開減息周期，發展商靜觀其變，適逢奧運盛事，樓市偏淡，本月上半月新盤僅錄逾230宗成交，較上月同期約460宗劇跌五成。本月暫只得一個全新盤開價，很大機會於下半月上演獨腳戲，續有貨尾盤擔大旗，本周末靠9個貨尾盤305夥撐場，料全月一手銷售不足1000宗。



綜合市場消息及一手成交紀錄册，本月首15日，一手僅錄逾230宗成交，較上月同期460宗銳減五成。期內成交主要來自逾50個新盤，當中衹有4個新盤錄得雙位數成交，包括新地屯門NOVO LAND 3B期售35夥最標青、新世界夥遠展的啟德柏蔚森系列，旭日國際屯門黃金海灣.意嵐，兩盤各售22夥、中洲旗下火炭星凱.堤岸售18夥，新地天水圍Wetland Seasons Bay第3期售出10夥。其餘新盤成交宗數全屬個位數字。



PARK SEASONS今開賣



本月暫時只得宏安地產旗下鰂魚湧FINNIE一個全新盤應市，今日開放示範單位翌日收票，最快下周發售，極有機會為本月唯一新盤。本月餘下時間恐靠尾盤撐場，包括今日進行全新一輪銷售的會地日出康城PARK SEASONS。



會地副主席兼常務董事黃光耀稱，PARK SEASONS今日黃昏時段進行全新一輪銷售，包括屬於首度推出的2B座70夥，料對區內年輕客及分支家庭客有吸引力。SEASONS系列至今累沽785夥，套現近49.5億元。



系內其餘新盤方面，黃光耀補充，藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE，已於上月落成並展開交樓，料可望年底完成所有交樓程序，餘貨部署月底現樓重推。該兩期累售555夥，占已推售單位644夥的86%，合共套現逾44.9億元，當中KOKO ROSSO所推出的308夥已全數沽清，KOKO MARE則售出207夥單位，沽出大概7成已推售之單位，現尚餘281夥待售。

