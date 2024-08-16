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7月外資淨增持我國境內債券200億美元
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2024-08-16 14:50:56
中評社北京8月16日電／據新華社報導，國家外匯管理局15日發布的數據顯示，7月，外資淨增持境內債券200億美元，環比增長1.4倍，境外投資者配置人民幣資產的積極性依然較高。
國家外匯局相關負責人介紹，7月跨境資金流動形勢向好，貨物貿易等主要流入渠道的支撐作用進一步增強。其中，我國對外貿易持續較快增長，帶動貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長48%，規模為歷史同期最高水平。
該負責人表示，未來隨著內外部環境改善，我國跨境資金流動平穩運行的積極因素將進一步增多。
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