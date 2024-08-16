美國應推動以色列盡早停止在加沙的軍事行動

中評社北京8月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰13日在安理會巴以問題緊急公開會上發言時說，中方希望美國拿出真誠、負責任的行動，推動以色列盡早停止在加沙的軍事行動，停止對平民的殺戮。



傅聰說，上周以色列襲擊加沙塔賓學校，奪去了上百名無辜平民生命，中方予以強烈譴責。平民及民用設施不能成為軍事行動的目標，這是國際人道法規定的紅線。有大量平民聚集的學校一而再再而三地遭到襲擊，這種行為令人發指。



他說，立即實現持久停火，是加沙民眾的迫切期盼，也是國際社會壓倒性共識。美國在兩個月前推動安理會第2735號決議時，聲稱以色列已經接受停火協議，但現實卻恰恰相反。中方沒有看到以色列致力於停火的可信跡象，反而是不斷擴大的軍事行動，不斷攀升的平民死傷。美國作為最大的武器供應方，對以色列有足夠的影響力。中方希望美國拿出真誠、負責任的行動，推動以色列盡早停止在加沙的軍事行動，停止對平民的殺戮。



傅聰強調，加沙衝突的負面影響加速擴散，中東地區局勢已經岌岌可危。但與此同時，不負責任的挑釁冒險行徑仍在頻繁發生，中方對此深感憂慮。中方重申，避免局勢惡化升級的關鍵在於盡快實現加沙全面持久停火。中方願同國際社會一道，為早日平息加沙戰火、緩解人道災難、落實“兩國方案”、實現中東長治久安作出不懈努力。